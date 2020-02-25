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الثلاثاء 25 فبراير 2020 الموافق 01 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

هنادي مهنى: «دهب عيرة» نقلة نوعية في مسيرتي الفنية

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 04:46 م
هنادي مهنى
هنادي مهنى
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أعربت الفنانة هنادي مهنى عن سعادتها بالتواجد في مسلسل «دهب عيرة» المقرر عرضه في رمضان المقبل، معتبرة أن المسلسل سيمثل نقلة نوعية في مسيرتها الفنية.

وقالت هنادي، في تصريح صحفي الثلاثاء، إنها محظوظة بهذه التجربة ومتحمسة لها؛ لأن المسلسل من الأعمال المميزة، وتجسد فيه دور ابنة النجمة عبير صبري، متمنية أن يلاقي المسلسل إعجاب الجمهور.

أضافت أنها سعيدة للغاية بما حققته العام الماضي من انتشار فني، وتطمح أن تُحقق نجاحًا جديدًا خلال الفترة المقبلة، مشيرة إلى أنها تحاول طوال الوقت اختيار أدوار مختلفة.

كما أوضحت أنها ترفض أداء أي دور يصنف كأدوار إثارة أو العري، مؤكدة أنها ترفض الابتذال بشكل عام وتحب أن تؤدي أدوارًا ذات قيمة وهدف يحترمه الجمهور.

ويسابق صنّاع المسلسل الزمن للانتهاء من التصوير، حيث تدور الأحداث حول المشاكل والتفكك الأسري الذي يتسبب في هروب أحد أفراد العائلة للخروج من تلك المشاكل عن طريق الإدمان، وتتوالى الأحداث في إطار درامي.

يشارك في بطولة المسلسل يسرا، وحلا شيحة، وبيومي فؤاد، وجومانا مراد، وخالد أنور، وخالد سرحان، وتأليف أحمد عادل، وإخراج سامح عبدالعزيز.

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