بريطانيا توافق على إجراء مفاوضات تجارية مع بروكسل

وافقت حكومة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، على تفويض بإجراء محادثات مع بروكسل، بشأن مفاوضات التجارة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.وقال مقر الحكومة في داونينج ستريت: إن النهج البريطاني "سيعيد الاستقلال الاقتصادي والسياسي"، وسيستند إلى اتفاقيات التجارة الحرة القائمة بين الاتحاد الأوروبى، والدول ذات السيادة، والتفكير المتشابه.وستترك بريطانيا السوق الأوروبية الموحدة، والاتحاد الجمركي، وتستعيد السيطرة على القوانين والتجارة الخاصة بنا.وأضاف أن الهدف الرئيسى بالنسبة إلى المملكة المتحدة في المفاوضات، هو ضمان استعادتنا ااستقلالنا الاقتصادي والسياسى فى الأول من يناير من عام 2021.ومن المتوقع أن تنشر الحكومة تفاصيل الخطة بعد غدٍ الخميس.