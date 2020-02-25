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الثلاثاء 25 فبراير 2020 الموافق 01 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

أبوالعينين ناعيًا «مبارك»: اسم خالد فى تاريخ البطولة.. حكمَ مخلصا وتخلى شامخا.. لم يبَع ترابها عند الشدائد ولم يغادر بابها وقت المحن

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 04:29 م
محمد أبو العينين
محمد أبو العينين
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◄ النائب محمد أبوالعينين:
- مبارك علامة مضيئة في إنجازات مصر الحديثة وبطولاتها المجيدة.. واسم خالد في تاريخ مصر ضابطًا وقائدًا عسكريًا ورئيسًا للجمهورية
- ضربة مبارك الجوية أقلعت بالعزة وأقبلت بالنصر.. وزيه العسكري أعلى هامته وحفظ قامته
- سياسة الرئيس الراحل صنعت من مصر أيقونة للقيادة وفخرًا للريادة
- مبارك صنع تاريخًا من الحكمة وقاد مصر للاستقرار والسلام

نعى النائب محمد أبوالعينين، عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب مستقبل وطن للشئون البرلمانية، الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، حيث أثنى على بطولاته العسكرية وتاريخه الحافل بالإنجازات، وتمسكه بالبقاء على أرض الوطن حتى مماته.

وأكد أبوالعينين أن الرئيس الراحل مبارك، سيظل علامة مضيئة في تاريخ مصر الحديث، وبطولاتها المجيدة، فقد حكمَ البلاد مخلصًا، وتخلى شامخًا.. عاش أبيًا ومات وفيًا.

وقال أبوالعينين في كلمته التي نعى خلالها الرئيس الرحل محمد حسني مبارك: «التاريخ سيذكر ما لنا وما علينا، لكنه سيقف كثيرًا عند أحد رجالات مصر الأوفياء، وأبطالها العِظام، الذي لم يبَع ترابها عند الشدائد، ولم يغادر بابها وقت المحن، حكمَ مخلصًا، وتخلى شامخًا.. عاش أبيًًا ومات وفيًا».

وأكد أبوالعينين أن الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، سيظل علامة مضيئة في تاريخ مصر الحديث، وبطولاتها المجيدة.. جزء لا يتجزأ من شخصية الوطن، واسمُ خالدُ في إنجازاتها على مدار أكثر من عامًا، ضابطًا في جيشها وقائدًا للقوات الجوية، ونائبًا لرئيس الجمهورية، ورئيسًا لمصر.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن مصر التي نعرفها، بماضيها العريق، وحاضرها الأصيل، لم تعرف ظلمًا، ولم تبخس حقًا، ولم تخف حقيقة، أوفت لمن أوفى، وأخلصت لمن أخلص، وعاقبت من جار وتجبر، لكن أرضها الطيبة وثراها العبِق يعرف أن رجلا خرج من بين طيّات ترابها أعلى مجدها، وصان عزها، تمنى أن يحيا فيها ويُدفن فيها فكان له ما تمنى على وطنه وما شاء أن ينعم به الله عليه.

وتابع أبو العينين مشيدًا بتاريخ مبارك العسكري: «في ذاكرة البطولة، وحكايات الفداء، يحيا اسم الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، بضربته الجوية التى أقلعت بالعزة وأقبلت بالنصر، بزيه العسكري الذي أعلى هامته وحفظ قامته.. إن أكتوبر 1973 سيحفل على مر الزمان بـ صاحب الضربة الأولى، وبطل الحرب وحامي السلام».

وأضاف أن مبارك سيبقى في علوم السياسة الدولية، بتاريخه الحافل، وعلاقاته الوطيدة مع العالم، وريادته التاريخية لمنطقة الشرق الأوسط، كرجل صنع من مصر أيقونة للقيادة، وفخرًا للريادة، لم يتاجر بالمواقف ولم يعرف زورًا أن يهادن على مصلحة مصر بالخطابات الرنانة.

وأضاف أبوالعينين أن الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، له ما له وعليه ما عليه، لكن ما له علينا اليوم هو أن نحفل برجل صنع تاريخًا من الحكمة، وقاد مصر على مدار ما يقرب من 30 عامًا، لم تعرف فيها البلاد إلا الأمن والاستقرار والسلام.

واختتم أبو العينين كلمته: «رحم الله الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، بطل أكتوبر وحامي السلام، ورمز الحكمة، وأيقونة الوفاء».

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