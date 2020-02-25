وزير خارجية صربيا يزور بكين بناء على دعوة من نظيره الصيني

يبدأ النائب الأول لرئيس الوزراء وزير الخارجية الصربي "إيفيكا داتشيتش"، زيارة رسمية للصين، غدا الأربعاء، ولمدة يومين، وذلك بناء على دعوة من عضو مجلس الدولة وزير الخارجية الصيني "وانغ يي".وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "تشاو لي جيان"، في تصريح اليوم الثلاثاء: إن وانج سيجري محادثات مع النائب الأول لرئيس الوزراء وزير الخارجية الصربي "إيفيكا داتشيتش"، خلال الزيارة التي تأتي في فترة خاصة تعمل فيها الصين حكومة وشعبا لمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، معتبرا أن ذلك يعكس الصداقة العميقة والدعم القوي من جانب حكومة وشعب صربيا للصين.واعتبر جيان أن الزيارة ذات أهمية كبيرة لتعميق الثقة السياسية المتبادلة بين الصين وصربيا وتعزيز التعاون العملي في مختلف المجالات.