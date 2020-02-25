حكاية أعلى وسام عسكري مصري حصل عليه مبارك

قال بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئاسة أعلنت حالة الحداد العام في جميع أنحاء الجمهورية لمدة ثلاثة أيام، حدادًا على وفاة الرئيس الأسبق لجمهورية مصر العربية محمد حسني مبارك، وذلك اعتبارًا من يوم الأربعاء الموافق ٢٦ فبراير ٢٠٢٠.وكان مبارك حصل على العديد من الأوسمة والجوائز، منها وسام نجمة سيناء، وهو أعلى وسام عسكري مصري، ويعطى من طبقتين، ويمنح لأي ضابط أو ضابط شرف أو مساعد أو ضابط صف أو جندي بالقوات المسلحة أدى أعمالًا استثنائية خارقة في القتال المباشر مع العدو بمسرح العمليات.تدل على بسالة نادرة وقدرة فذة وتفان في الفداء، ترتب عليها إلحاق خسائر فادحة بالعدو، بإحباط خططه أو هزيمة قواته أو أسر وحداته أو تدمير مواقعه ومعداته أو الاستيلاء عليها سواء في البر أو البحر أو الجو، وفي حالة الاستشهاد يمنح الوسام لاسم البطل الشهيد.عدد الذين حصلوا عليه بطبقتيه الأولى والثانية 68 قائدًا وضابطًا وجنديًا، ومن أبرزهم المشير أحمد إسماعيل القائد العام للقوات المسلحة أثناء حرب أكتوبر 1973، وتم منحه نجمة سيناء من الطبقة الأولى عام 1973م، الفريق سعد الدين الشاذلي عام 1973 من الطبقة الأولى وصودرت منه عام 1997 وأعادها المجلس الأعلى للقوات المسلحة لأسرته في 2011.