طلب إحاطة بشأن شراء أدوية غير مسجلة بـ«الصحة»

تقدم النائب الوفدي عمرو أبو اليزيد عضو مجلس النواب عن دائرة بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة، بطلب إحاطة لرئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال لتوجيهه إلى رئيس الوزراء، ووزراء الصحة، والمالية، ورئيس مصلحتي الضرائب، والجمارك، بشأن شراء الشركة المصرية للصيدليات "كير" للأدوية بطريقة غير شرعية، وغير مسجلة بوزارة الصحة.وأضاف في طلب الإحاطة أن الشركة سالفة الذكر تقوم ببيع أدوية بأسعارها الرسمية، بل بأسعار زهيدة تصل الى 5% أقل من سعرها الرسمى بطريقة مهربة من تجار الادوية المستوردة ويتم بعد ذلك بيعها للجمارك بالأسعار الرسمية.وذكر أن العقد بين الشركة سالفة الذكر ومصلحة الجمارك ينص على أنه لوثبت أن الأدوية المباعة للجمارك غير مسجلة فى وزارة الصحة يتم تحصيل المبالغ بأثر رجعي مع دفع تعويض للدولة ممثلة فى مصلحة الجمارك.ولفت إلى أن الشركة المذكورة تقوم بعمل فواتير مزورة على أنها مسجلة بوزارة الصحة وصور هذه الفواتير موجودة بمصلحة الجمارك منذ عام 2015 بالإدارة الطبية بمصلحة الجمارك في الإسكندرية.وأشار إلى وجود تهرب ضريبي من الشركة المتحدة للصيادلة حيث أنها تقوم باستيراد أصناف من الأدوية لا تباع إلا من خلال الصيدلية ومن ثم بيعها من خلال صيدليات "كير" دون تحصيل الضريبة المقررة من الدولة على الرغم من أن بيع الصنف الواحد من تلك الأدوية يتعدى 35 مليون جنيه وعدم تحصيل هذه الضرائب يكبد الدولة خسائر كبيرة.