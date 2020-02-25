ميناء دمياط يستقبل 12 سفينة حاويات وبضائع عامة

استقبل ميناء دمياط، خلال الـ24 ساعة الماضية، 12 سفينة للحاويات والبضائع العامة، ليصل إجمالي السفن الموجودة بالميناء 24 سفينة.وذكرت هيئة الميناء - في بيان اليوم الثلاثاء- أن الميناء استقبل 4 سفن حاويات و8 سفن بضائع عامة، بينما غادرت 4 سفن حاويات و6 سفن بضائع عامة، مشيرة إلى أنه غادر الميناء 692 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 39 ألفا و444 طنا من البضائع العامة، منها 95 سيارة نقل محملة بـ4450 طن قمح، ليصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 20 ألفا و276 طنا.وأشار البيان إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت 1433 طن داي أمونيوم، و11373 طن فوسفات، و18546 طن يوريا، و1450 طن رمل، وبلغت حركة الوارد من البضائع العامة 452 طن خشب، و11496 طن حديد، و3557 طن ذرة، و9832 طن خردة.‎