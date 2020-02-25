مصادر: مسؤولو الزمالك وسائق الأتوبيس حررا محضرين بتعطل حافلة الفريق

كشفت مصادر مطلعة أن مسؤولي نادي الزمالك قاموا بتحرير محضر إثبات حالة بقسم شرطة العجوزة، أمس، يفيد بتعطل حافلة الفريق المتجهة إلى استاد القاهرة، لخوض مباراة القمة مع النادي الأهلي في الدوري المصري، بسبب الأمطار، ما دفعهم إلى العودة إلى مقر النادي في ضاحية المهندسين بالجيزة.وفي سياق متصل، أضافت المصادر أن سائق الحافلة قام أيضا بتحرير محضر ثاني بقسم العجوزة يفيد بتعطل حافلة الفريق بسبب الأمطار.