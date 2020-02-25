رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 25 فبراير 2020 الموافق 01 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

حازم الجندى: خطاب «أبوشقة» خارطة طريق المرحلة المقبلة لحزب الوفد

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 04:09 م
حازم الجندي
حازم الجندي
إسلام نصير
طباعة
قال المهندس حازم الجندي، مساعد رئيس حزب الوفد للتخطيط الاستراتيجي، إن كلمة المستشار بهاء الدين أبوشقة خلال لقائه مع رؤساء وسكرتيري عموم اللجان العامة للوفد ورؤساء وسكرتيري عموم لجان المرأة والشباب في المحافظات في بيت الأمة، بمثابة خارطة الطريق والخطة الاستراتيجية للحزب خلال الفترة القادمة من أجل تحقيق أهداف الحزب الاستراتيجية خلال المرحلة المهمة القادمة، والتي تشهد العديد من الاستحقاقات الانتخابية، ويسعى حزب الوفد فيها لاختيار أفضل الكوادر بناءً على معايير الكفاءة التي تضمن بقوة أن يحقق الوفد طموحات ورؤية أعضائه جنبًا إلى جنب مع العمل من أجل صالح المواطن المصري.

وأضاف "الجندي" أن كل المتابعين والمراقبين للشأن السياسي والحزبي في مصر يرصدون نتائج مسيرة التطوير الحزبية التي يقودها المستشار بهاء أبوشقة، متوقعين أن تأتي بثمار إيجابية في مسيرة الحزب في الفترة المقبلة، مؤكدًا أهمية هذا الخطاب في هذه المرحلة لأعضاء حزب الوفد ولكل أطياف الشعب المصري.

وأضاف "الجندي" أن تأكيد المستشار بهاء أبوشقة مرارًا على أن بيت الأمة مفتوح أمام جميع الوفديين وأنه لا فرق بين وفدي قديم ووفدي جديد، وأن جميع أعضاء الحزب لهم كل الحب والتقدير، هو ترسيخ لمبادرة لم الشمل والتي تؤسس لمرحلة جديدة في مسيرة حزب الوفد وتوحد كل الجهود من أجل رفعة أقدم حزب سياسي في مصر يمتد تاريخه إلى أكثر من مائة عام من الكفاح الوطني والنضال والمسيرة المشرفة، وكان له دوما دور بارز ومتميز في تاريخ السياسة المصرية.

وتابع: أن خطاب رئيس الوفد أثلج قلوب جموع الوفديين وألهب حماسهم الحزبي وطاقاتهم للعمل معا لتحقيق الأهداف المرجوة خلال تلك المرحلة المهمة وسيساعد في انضمام العديد من الأعضاء الجدد في كل ربوع مصر إدراكًا وإيمانًا، منهم برؤية حزب الوفد وثوابته الوطنية ومواقفه التاريخية ورؤيته المستقبلية من أجل مصر.

وأشار "الجندي" إلى أن حزب الوفد هو تاريخ طويل للنضال السياسي والكفاح المشرف، وأحد أعمدة السياسة والحياة الحزبية في مصر، وأن الحزب منذ نشأته ينحاز دوما للأولويات الوطنية ومقتضيات المصلحة العامة لرفعة الدولة المصرية، وكان علي مر التاريخ داعم قوي للدولة المصرية.

وأكد "الجندي"، أن حزب الوفد برئاسة المستشار بهاء الدين أبوشقة، يدعم ويؤيد مشروع الرئيس عبدالفتاح السيسى لبناء دولة ديمقراطية عصرية حديثة، وأشار إلى أن مشروع الرئيس عبدالفتاح السيسي يتحقق وبشكل قوي من خلال الاستقرار الأمني والاستقرار الاقتصادي والاستقرار السياسي، وبدا يؤتي بثماره التي انعكست بشكل إيجابي من خلال تحقيق مؤشرات متنامية ومتزايدة لمعدلات النمو، وانعكست خارجيًا لتضع مصر في المكانة التي تستحقها إقليميًا ودوليًا، وهذا ما كان ليحدث إلا بإرادة ودعم الشعب المصري الذي كان الصخرة الصلبة التي تتحطم عليها جميع المؤامرات الخارجية.

يذكر أن المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس حزب الوفد، قد ألقي كلمة مهمة السبت الماضي خلال لقائه مع رؤساء وسكرتيري عموم اللجان العامة للوفد ورؤساء وسكرتيري عموم لجان المرأة والشباب في المحافظات، في بيت الأمة في حضور أعضاء الهيئة العليا والمكتب التنفيذي ونواب الوفد بالبرلمان وقيادات الحزب من جميع المحافظات.

موضوعات متعلقة

أبواب حديدية وجدران فاصلة.. 11 معلومة عن مقبرة حسني مبارك

أحمد موسى يكشف تفاصيل وفاة حسني مبارك (فيديو)

على غزلان يكشف حقيقة ارتباطه بمنة عرفة

الأزهر يعطل الدراسة بالمعاهد غدًا

الصور

image description

حفل توزيع جوائز السينما المصرية

image description

تقسيمة الأهلى عقب إلغاء لقاء الزمالك

image description

شلل مرورى على دائرى مدينة نصر (صور)

image description

قيادات الداخلية فى الشوارع لتسهيل الحركة المرورية عقب الأمطار الكثيفة

image description

موتمر صحفى لمهرجان الأقصر السينمائى

الأكثر قراءة

وفاة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك

الأزهر يعطل الدراسة بالمعاهد غدًا

أحمد موسى يكشف تفاصيل وفاة حسني مبارك (فيديو)

خالد منتصر يهاجم الشيخ الشعراوي بسبب مجدي يعقوب

إنفوجراف

image description

جهود الحماية المدنية في مواجهة الأمطار (انفوجراف)

image description

10 أسباب وراء حدوث العقم (إنفوجراف)

image description

أرقام منظومة شكاوى الشهر العقاري (انفوجراف)

image description

اقوال لا تنسى للسير مجدي يعقوب (انفوجراف)

أيام زمان

نجوى فؤاد أحبت مدرسها في سن الـ13.. وصرخت حين فاجأها في الظلام

«رفض ترك القمار مقابل سيارة سبور».. عمر الشريف عاشق «الكوتشينة»

تجسيد الشعراوي.. أمنية عمر الشريف التي لم تتحقق

أمينة رزق تكشف سبب عدم إقامة عزاء لوالدتها (فيديو)

نجم الساعة

«أصابع حبيبتي».. لغز عجوز جاء من الأقاليم بمسمار في جبهته

الصحة

الصين تعلن موعد ظهور نتائج علاج كورونا

تمتع شريك حياتك بنظرة متفائلة يحافظ على الصحة

8 خطوات للعناية بالبشرة ونضارتها

4 خطوات مهمة لحماية عينيك من «الكمبيوتر»

منوعات

«كورونا» يؤجل مباريات الدورى اليابانى لـ 15 مارس

الفيضانات تضرب العاصمة الإندونيسية

خسارة شركات الأدوية الهندية بسبب كورونا

استقبال حار لـ «كلينتون» في مهرجان برلين السينمائي

مقالات الرأي
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
بين تكريم مجدي يعقوب.. وثقافة العشوائيات!
د. منى حلمى
حذارٍ من الأطفال التعساء
القس. رفعت فكرى
الأصوليون الأحاديون
لواء.حمدى البطران
سوق الأزبكية
المزيد

الثقافة

12 عرضًا «مونودراميًا» تفتح الباب أمام التجريب بمهرجان الفجيرة

عبدالله السلايمة يواجه الإرهاب بـ «شمال شرق»

فاروق حسني يؤجل معرضه حدادًا على روح الرئيس مبارك

ثقافة دمياط تناقش «مشاكل الدمج لذوي القدرات الخاصة»