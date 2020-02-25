نائبة تطالب بضرورة إجراء الفحوصات الطبية قبل الزواج

قالت النائبة إيناس عبدالحليم، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن ميلاد طفل بمرض «الإيدز» يعود إلى جهل عدد كبير من المواطنين بالفحوصات الطبية الضرورية التي يجب إجراؤها للمقبلين على الزواج، لافتًا إلى أننا نحتاج إلى توعية المواطنين بخطورة الأمراض الوراثية التي تحدث جراء تزوير هذه الشهادات الطبية.وأضافت عبدالحليم في تصريحات لـ«الدستور»، أن استحداث وزارة الصحة آليات جديدة لمواجهة تزوير الشهادات الطبية للمقبلين على الزواج لن يمنع المواطنين من هذه العادات، لافتة إلى أن هناك استهتارًا في استخراج الشهادات الطبية في هذا السياق، ما يتسبب في تشوهات خلقية لعدد كبير من الأطفال في الآونة الأخيرة.ومن المفترض أن يجري الزوجان فحوصات حتى يتم التأكد بأنه لا توجد أي أمراض أو مخاطر صحية تؤثر على صحة المولود، وأنه في حالة وجود ما يمنع يتم تعطيل الزواج حتى زوال المانع أو عدم موافقة الدولة على ذلك الزواج من الأساس خشية من تلك الأمراض وتجنب انتشارها.وكانت أحد المحاكم قد قضت بتعويض مليون جنيه لزوجة ونجلتها، للتعويض بعد إصابتها بمرض الإيدز من زوجها الذي تزوجها، وهو يعلم بإصابته بالمرض والذى تسبب في نقله إليها، وتحميل الزوج مصاريف الدعوى وأتعاب المحاماة.