مبعوث أممي يبحث مع الرئيس الموريتاني عمليات حفظ السلام

استقبل الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، اليوم الثلاثاء، جان بيير لاكروا، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة المكلف بعمليات السلام، الذي يزور موريتانيا حاليا للمشاركة في قمة "مجموعة الخمس في الساحل"، التي ستنطلق أعمالها في وقت لاحق اليوم بالعاصمة الموريتانية (نواكشوط).وقال المسئول الأممي- في تصريح للصحفيين عقب اللقاء- إنه بحث مع الرئيس الموريتاني أهمية مشاركة موريتانيا في عمليات حفظ السلام، مؤكدا دعم الأمم المتحدة لمجموعة الخمس في الساحل، وأن تستفيد المجموعة من هذا الدعم الدولي.وأعرب عن تقديره الدور الفاعل الذي تقدمه قوات "المنيسما" للقوة المشتركة لمجموعة الخمس في الساحل، وأثر ذلك في استعادة الاستقرار والأمن إلى مالي.