الجيش الجزائري يدمر مخبأين للجماعات الإرهابية شمالي البلاد

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية تدمير مخبأين للجماعات الإرهابية، وقنبلة تقليدية الصنع بولايتي المسيلة وتيبازة (شمال).وأوضحت الوزارة- في بيان اليوم الثلاثاء- أنه في إطار مكافحة الإرهاب، كشفت قوات للجيش، أمس، إثر عملية بحث وتمشيط بمنطقة جبل الفرنان، بلدية الهامل بولاية المسيلة، عن مخبأ للأسلحة يحتوي على بندقيتين آليتين و4 خزن ذخيرة، فيما دمرت قوات الجبش مخبأ للجماعات الإرهابية وقنبلة تقليدية الصنع بمنطقة تازروت، بلدية الأرهاط بولاية تيبازة".وأشارت إلى أن قوات حرس السواحل أحبطت محاولتي هجرة غير شرعية لـ45 شخصًا كانوا على متن قوارب بولاية سكيكدة (شمال شرق)، فيما تم توقيف 26 مهاجرًا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من عين قزام (جنوب) وتلمسان (شمال غرب)، وجانت (جنوب شرق).