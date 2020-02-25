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الثلاثاء 25 فبراير 2020 الموافق 01 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ شمال سيناء: توفير 68 فرصة عمل للخريجين بملتقى التوظيف 2

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 03:51 م
المحافظ محمد عبد
المحافظ محمد عبد الفضيل شوشة،
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نظمت محافظة شمال سيناء، اليوم الثلاثاء، برعاية المحافظ محمد عبد الفضيل شوشة، الملتقى الثاني للتوظيف، لتوفير 68 فرصة عمل للشباب بمعرفة مديرية القوى العاملة والهجرة، وبالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر وجمعية رجال الأعمال.

وقال المحافظ- في كلمته- إن الملتقى يأتي تحت رعاية القيادة السياسية، موجهًا الشكر إلى القطاع الخاص ورجال الأعمال على توفير فرص عمل للشباب من الجنسين، مطالبًا شباب الخريجين بالقبول بأي عمل، حيث إن الخبرة تكون مطلوبة في مختلف الوظائف والحصول على القروض الميسرة التي تقدمها مختلف الجهات لتنفيذ المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر لتوفير دخل مناسب للشباب.

من جانبه، أكد أسامة الغندور سكرتير عام المحافظة أن البرنامج العاجل لشباب المحافظات الحدودية "أهل مصر" بدأ تنفيذه بالمحافظة في شهر يناير من العام الماضي، حيث تم من خلاله تنفيذ عدد 14 معسكرًا داخليًا، بحضور 1174 شابا وفتاة، وتنظيم 17 رحلة خارج المحافظة بمشاركة 658 شابا وفتاة.

بدورها، أضافت آمال زيدان، رئيس فرع جهاز تنمية المشروعات بمحافظة شمال سيناء، أن فرع الجهاز يقوم بتوفير فرص عمل تمويلية لمختلف المشروعات لشباب الخريجين؛ حيث تم تمويل 76 مشروعًا صغيرًا بقيمة 14 مليون جنيه خلال العام الماضي، موضحة أن العام الجارى يستهدف تمويل 100 مشروع صغير بقيمة 20 مليون جنيه بخلاف المشروعات متناهية الصغر التي يتم تمويلها بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى.

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