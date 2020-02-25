«الوطنية للصحافة» تنعى الرئيس الأسبق مبارك

تنعي الهيئة الوطنية للصحافة ببالغ الحزن والأسى وفاة رئيس الجمهورية الأسبق محمد حسني مبارك، أحد أبطال القوات المسلحة المصرية وقائد القوات الجوية في حرب أكتوبر المجيدة.وتقدمت الهيئة الوطنية للصحافة- في بيان لها- بخالص العزاء لأسرته وضباط وجنود القوات المسلحة وأبناء الشعب المصري، وسألت الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته.وتوفي الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، اليوم الثلاثاء، عن عمر يناهز 92 عامًا، بعد وعكة صحيّة تعرَّض لها مؤخرًا ودخل على إثرها المستشفى وأودع في غرفة العناية المركزة.وكانت الحالة الصحية لمبارك تدهورت منذ فترة قريبة، وهو ما أعلنه نجله علاء مبارك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، بعد الحكم بالبراءة له ولأخيه جمال في قضية «التلاعب بالبورصة».مبارك من مواليد 4 مايو 1928 في كفر المصيلحة بمحافظة المنوفية، وهو الرئيس الرابع لمصر، وحكم البلاد من 14 أكتوبر 1981 خلفًا لمحمد أنور السادات حتى 11 فبراير 2011 بتنحيه بعد ثورة يناير.