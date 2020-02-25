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الثلاثاء 25 فبراير 2020 الموافق 01 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

جيش الاحتلال: 20 مليون دولار تكلفة التصدي لصواريخ غزة

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 03:45 م
جيش الاحتلال
جيش الاحتلال
سارة الشلقاني
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بلغت تكلفة تصدي جيش الاحتلال الإسرائيلي للصواريخ التي تم إطلاقها من قطاع غزة تجاه مستوطنات الغلاف، خلال اليومين الماضيين، نحو 20 مليون دولار، حسبما بثت إذاعة جيش الاحتلال.

وأوضحت إذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أن تكلفة تصدي بطاريات القبة الحديدية الصاروخية للصواريخ التي أطلقت من غزة بلغت حوالي 20 مليون دولار.

ونجحت الجهود المصرية، بالتعاون مع نيكولاي ملادينوف مبعوث الأمم المتحدة لعملية السلام بالشرق الأوسط، في وقف إطلاق النار بين حركة الجهاد الإسلامي وتل أبيب على حدود قطاع غزة المحاصر.

والتزم «الجهاد الإسلامي» وإسرائيل بمقترح مصري ينص على وقف إطلاق النار، دخل حيز التنفيذ الساعة الحادية عشرة والنصف ليل الاثنين، بعد تصعيد استمر لمدة يوم ونصف اليوم، ما أسفر عن إصابة 8 فلسطينيين، فيما وقعت عدة خسائر مادية في مستوطنات الغلاف، وإصابة نحو 21 مستوطنا بجروح طفيفة.

وأكد جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه شن سلسلة غارات عنيفة على القطاع المحاصر، مشيرًا إلى أنه تم رصد نحو 100 عملية إطلاق صاروخي تجاه مستوطنات الغلاف، تصدت القبة الحديدة لـ50 منها.

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