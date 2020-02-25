«كشميرى» سفيرة للنوايا الحسنة بالبعثة الدبلوماسية المصرية 2020

قواسم اقتصادية مشتركة بين الشعبين

حجم التبادل التجاري

اختار جبندار برصادا اريال، سفير دولة نيبال بجمهورية مصر العربية، السيدة نيفين كشميري نائب العضو المنتدب للمصرف المتحد سفيرة النوايا الحسنة ضمن البعثة الدبلوماسية المصرية 2020، وذلك في الدورة الثانية لقمة 25 والتي تنظمها مجلة دبلوماسية، أول مجلة متخصصة في السلك الدبلوماسي.جاء اختيار نيفين كشميري ضمن خمس شخصيات منحت لقب سفير النوايا الحسنة للبعثة الدبلوماسية المصرية 2020 هم: المهندس حسين صبور– رئيس شركة الأهلي للتنمية العقارية، والدكتورة منال حسين عبدالرازق– رئيس مجلس إدارة شركة اوراسكم للتنمية وفريد الطوبجي– رئيس مجلس إدارة المجموعة البافارية للسيارات وتغريد حسين– رئيس قناة النيل للأخبار ونيفين كشميري– نائب العضو المنتدب المصرف المتحد.ويأتي هذا التكريم جزءًا من خطة دولة نيبال للترويج السياحي والثقافي والتجاري بين الشعب المصري والشعب النيبالي والشعوب الاخرى.وتعقيبا على الحدث تقول السفيرة نيفين كشميري– نائب العضو المنتدب المصرف المتحد- إنها سعيدة بهذا الاختيار، خاصة أنه يفتح آفاقًا جديدة للتعاون المشترك ويسهم في زيادة حجم التبادل التجاري بين الشعب النيبالي والشعب المصري. فضلًا عن مد وتوثيق العلاقات بين البلدين، خاصة في المجال التجاري والثقافي والسياحي.وأضافت كشميري أن هناك قواسم مشتركة تجمع بين الشعب المصري والشعب النيبالي، خاصة في المجال الثقافي والسياحي، حيث تمثل السياحة إحدى دعائم الاقتصاد سواء في مصر أو في دولة نيبال. وهو الأمر الذي لعب دورًا كبيرًا في التشكيل الثقافي للشعبين.وأعربت السفيرة نيفين كشميري عن أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ 12.8 مليون دولار في عام 2019 الماضي. وهو متمثل في عدة مشروعات للقطاع الخاص، وبالتحديد في مجال التصنيع والزراعة والسياحة والكهرباء والاتصالات والبنية التحتية والطاقة المتجددة.وأضافت كشميري أن هناك فرصً ا كبيرة لتعظيم حجم النشاط التجاري بين البلدين في مجال البنية التحتية ومجال النقل والخدمات اللوجيستية خاصة وأننا نقع على نفس طريق الحرير الجديد.وأضافت نيفين كشميري أن البعثة الدبلوماسية المصرية 2020 ستعمل على ربط مجتمع الأعمال من الجانبين المصري والنيبالي من خلال تنظيم المزيد من الزيارات والاستثمارات. فضلًا عن الاستفادة من التمويل المتاح من الصناديق والبنوك الانمائية سواء العربية أو الأوروبية أو الإفريقية أو الصينية.هذا ومن الجدير بالذكر أن عدد سكان دولة نيبال يبلغ 29.3 مليون نسمة في عام 2017، بينما بلغت الصادرات المصرية لدولة نيبال 11.79 مليون دولار متمثلة في السكر سواء المستخرج من قصب السكر أو البنجر، فضلًا عن مستحضرات التجميل ومكسبات ألوان الطعام والمواد العطرية.