الأمطار تضرب الحديد والأسمنت.. وسوق العبور شبه خالٍ

شهدت الأسواق حالة من التخبط والارتباك في تعاملات، اليوم الثلاثاء، إثر هطول الأمطار على نواحي متفرقة في أغلب أنحاء القاهرة الكبرى، ما تسبب فى تكدس المرور في أغلب طرق المحافظة ومحاور العاصمة وكذلك شلل بعض الطرق.وقال تجار لـ"الدستور"، إن تعطل حركة النقل أثر على كثير من السلع وأوقف بعض الأسواق بالفعل كسوق الحديد والأسمنت، فضلًا عن فراغ سوق العبور من الزوار، وكذلك بعض السلع تأثيرًا بعدم قدومها من المحافظات المجاورة كبعض الخضروات.وقال محمد عدوي، بسوق العبور، إن هناك حالة من الهدوء التام بسوق العبور تأثرًا بالأمطار، مشيرًا إلى أن سوق الخضار والفاكهة يتعرض لعوامل إعاقة بسبب الأمطار أهمها صعوبة جمع السلع من الأرض، فضلًا عن صعوبة نقلها لمحافظة القاهرة، مما يقلل من قيمة المعروض، وبالتالي تأثير الأسعار ارتفاع طفيف حتى يتوازن السوق مرة أخرى.وأضاف أن هناك سلع تتأثر بالأمطار التي يتم استيرادها من المحافظات بشكل يومي كالطماطم والباذنجان والفلفل، وسلع غير متأثرة كالبصل والبطاطس، لافتًا إلى أن السوق يشهد حالة من الركود في البيع، متابعًا: "سوق العبور شبه خال من الزوار".وقال حاتم نجيب، عضو شعبة الخضار والفاكهة، بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن أسعار الطماطم تتراوح بين 2 لـ5 جنيهات، وسعر كيلو البصل 2 - 5 جنيهات، مشيرًا إلى أن أسعار البطاطس سجلت سعر 3 جنيهات، واستقرت أسعار الفاصوليا لتتراوح بين 8 -11 جنيهًا، فيما سجلت أسعار الباذنجان البلدى بين 3-5 جنيهات، والباذنجان الرومى سعر الكيلو ما بين 3 - 5 جنيهات، بينما تراوحت أسعار الكرنب بجميع أصنافه بين 2 – 5 جنيهات.وأضاف نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة أن أسعار الكوسة 5-7 جنيهات، وسجلت الملوخية بين 4-6 جنيهات، والبسلة 7-10 جنيهات، وسجلت البطاطا بين 2- 4 جنيهات، والسبانخ بين 4-5 جنيهات، بينما استقر سعر اللفت 1- 1.5 جنيه، والبنجر تراوح سعره بين 2- 4 جنيهات.في نفس السياق، أشار أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء، بالغرف التجارية، إن هناك توقفا تاما في حركة النقل منذ أمس بسبب الأمطار التي تشهدها محافظة القاهرة.وأضاف الزيني، في تصريحات لـ الدستور"، أن السوق يشهد حالة من التخبط بسبب زيادة العرض وقلة الطلب، فضلًا عن ثبات سعر أسعار الجارحي 9500 جنيه للطن أرض مصنع وبشاي عند سعر 9600 جنيه للطن أرض مصنع، بينما رفع بعض الشركات أسعارها بقيمة 200 جنيه للطن.