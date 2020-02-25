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الثلاثاء 25 فبراير 2020 الموافق 01 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

أبواب حديدية وجدران فاصلة.. 11 معلومة عن مقبرة حسني مبارك

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 03:40 م
مبارك
مبارك
إيمان ماهر
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توفي رئيس مصر الأسبق محمد حسني مبارك، اليوم الثلاثاء، عن عمر ناهز 92 عاما، في مستشفى المعادي العسكري، وبعد وفاة الحفيد الأكبر للرئيس الأسبق محمد حسني مبارك في عام 2009، أوصى مبارك وقتها بدفنه مع حفيده في نفس المقابر التي دفن فيها، وهي مقابر آل ثابت في مصر الجديدة.

ويبلغ طول المقبرة من الخارج 70 مترا، حيث يتواجد مدفن عائلة مبارك على مساحة 1000 متر مربع، ويحتوي على 3 مداخل، وخلف هذه الأبواب تستقر جدران فاصلة.

وتحتوي مقبرة الرئيس السابق حسني مبارك على صالات لتقبل العزاء، واستراحات وساحة لانتظار السيارات لها مدخلان بأبواب حديدية، وكسيت الأرضيات بالبلاط، ويحيط بها أسوار شاهقة تعلوها كشافات إضاءة كبيرة، وبنيت الأسوار والمداخل الخارجية من الطوب الوردي، وكل مقبرة لها بوابة حديدية ضخمة عليها زجاج عاكس للرؤية، وغرست أمامها أشجار ونباتات الزينة.

كما يسكن مقابر مصر الجديدة الكاتب الصحفي الشهير محمد حسنين هيكل، والتي امتلأت مقبرته بالورود، حيث تقع في شارع الفنانين بالمقابر، بجوار المخرج محمد سالم والكاتب المصور حسين بكر.

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