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الثلاثاء 25 فبراير 2020 الموافق 01 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

المتهم بقتل موظف بحدائق القبة:« كنا قاصدين نخوفه بس»

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 03:38 م
متهم
متهم
حسام التمساح
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قال المتهم بقتل موظف في منطقة حدائق القبة بمحافظة القاهرة، أمام نيابة حدائق القبة أنه أقدم وآخر هارب علي ارتكاب جريمتهم بسبب اعتراض المجني عليه علي هدم أحد الحوائط، وحاولوا اثنائه وابعاده عن طريقهم إلا أنه رفض.

وأضاف حملناه علي" شوكة "اللودر وسرنا به مسافة كبيرة، الا ان سقط علي الأرض، قائلا " كنا قاصدين نخوفه بس مش نقتله"، وأضاف أنهما فوجئا بوفاته، وعقب ذلك شعرنا بالخوف والمصير الذي ينتظرنا ففررنا هاربين.

كان اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، قد تلقى إخطارا من المقدم خالد سيف رئيس مباحث قسم شرطة حدائق القبة، يفيد بتلقيه بلاغا من الأھالي بوجود شخص متوف أمام العقار رقم 6 بشارع رفعت منشیة الصدر بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص عثر على جثة "ع. ی"، "58 سنة"، موظف، ومقیم بالطابق الأول بالعقار محل البلاغ ولا توجد بھا إصابات ظاھریة.

وبسؤال أسرة المتوفي، قرروا بوجود نزاع قضائي بینھم وبین "ح. ف"، مقاول وشریك بالعقار بمساحة 37 مترا ومقیم بذات العنوان (ھارب)، وقیامه بإحضار كل من "ع. و"، "48 سنة"، سائق لودر، نجل شقیق الأول، و"خ. ف"، تباع اللودر، ومقیم بالعقار محل الواقعة، ومحاولتھم ھدم أحد حوائط العقار محل الواقعة.

وعلى أثر ذلك قام المتوفي باعتراضھم واعتلاء مقدمة اللودر "الشوكة "، فقام المتھم الثاني " قائد اللودر " بتحریك الشوكة ھیدرولیكیًا لمحاولة إنزاله مما أدى لسقوط المجني علیه أرضًا ووفاته، ولاذوا بالفرار واتھم المشكو في حقھم بالتسبب في وفاة المجني عليه.

وأسفرت جھود البحث عن ضبط المتھم الثانى حال استقلاله اللودر المستخدم في ارتكاب الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع باقي المتھمین.

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