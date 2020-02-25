سعد بدير: قانون البناء يمس نبض الشارع المصرى

قال النائب سعد بدير، إن قانون البناء من أهم القوانين التى تمس نبض الشارع المصري، خاصة أن جميع الأسر المصرية تمارس البناء، موجهًا الشكر إلى لجنة الإسكان، لإثارتها مناقشة هذا المشروع.جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنــة الإسكــان والمرافـــق العامــة والتعميــر، ومكتبى لجنتى الإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، وستة مشروعات قوانين مقدمة من النواب.وشدد "بدير" على ضرورة تطبيق مفهوم الحيز العمرانى على أرض الواقع، وكردون المبانى لمعرفة البناء الصحيح، وكذلك المخططات التفصيلية للقرى والنجوع، للتمكن من زيادة خدماتها، هى أمور يجب النظر إليها قبل خروج القانون.