البورصة تخسر 2.7 مليار جنيه بختام التعاملات

أنهت أسهم ومؤشرات البورصة معاملات اليوم الثلاثاء- منتصف تداولات الأسبوع- على تراجع، بدعم من حالة الترقب التي سيطرت على أداء السوق نتيجة التراجعات التي منيت بها أسواق المال العالمية عشية، أمس، رغم حالة التفاؤل التى بدت على تعاملات البعض بعد التحسن النسبى فى أداء أسواق المال العربية بنهاية تعاملاتها.وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة نحو 2.7 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى 678.4 مليار جنيه.وهبط المؤشر الرئيسي للسوق "إى جى إكس 30" بنسبة 85. 0%، بما يعادل 113.6 نقطة خسارة، لينهى تعاملاته عند مستوى 13328 نقطة، فيما صعد المؤشر الثانوى "إى جى إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 09. 0%، بما يعادل 1.12 نقطة خسارة، لينهي تعاملاته عند مستوى 1215.3 نقطة، وسط تعاملات بلغت قيمتها نحو 596.22 مليون جنيه، وذلك بالتعامل على نحو 146.7 مليون ورقة مالية، تمت من خلال تنفيذ حوالي 20.2 ألف صفقة بيع وشراء.