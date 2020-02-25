إعفاء وزير الخدمة المدنية السعودية من منصبه

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، عدة أوامر ملكية، جاء على رأسها إعفاء سليمان بن عبدالله الحمدان، وزير الخدمة المدنية من منصبه، وإعفاء محافظ الهيئة العامة للاستثمار، بالإضافة إلى تحويل الهيئة العامة للاستثمار إلى وزارة الاستثمار، كما أصدر العاهل السعودي أمرًا ملكيًا بدمج وزارة الخدمة المدنية بوزارة العمل والخدمة الاجتماعية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.وكانت نصوصها:الرقم: أ 453التاريخ: 2522020، 1 7 1441هـنحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية، بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ 90) بتاريخ 27- 8 - 1412هـ، وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ 13) بتاريخ 3 - 3 - 1414هـ، وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ 138 ) بتاريخ 20 4 1440هـ.أمرنا بما هو آت:أولًا: يعفى معالي الأستاذ سليمان بن عبدالله الحمدان وزير الخدمة المدنية من منصبه.ثانيًا: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.