البرلمان يوافق مبدئيًا على تعديلات قانون البناء الموحد

وافق مجلس النواب في جلسته العامة، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، جاءت موافقة المجلس من حيث المبدأ بعد مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق ومكاتب لجنتي الإدارة المحلية والشئون الدستورية، والذي عرضه مقرر الموضوع النائب محمد الحصي، وكيل لجنة الإسكان والمرافق.وبدأ المجلس فى مناقشة مشروع القانون مادة مادة.