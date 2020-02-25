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الثلاثاء 25 فبراير 2020 الموافق 01 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

فاروق حسني يؤجل معرضه حدادًا على روح الرئيس مبارك

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 02:44 م
فاروق حسني،
فاروق حسني،
جمال عاشور
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أعلن الفنان الكبير فاروق حسني، وزير الثقافة الأسبق، تأجيل معرضه الذي كان من المقرر افتتاحه غدًا بمجمع الفنون بالزمالك، حدادًا على روح الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، الذي وافته المنية صباح اليوم.

وأكد الوزير أنه سيتم تحديد موعد جديد للمعرض في الفترة المقبلة، داعيًا المولى بأن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أسرته ومحبيه الصبر والسلوان، مؤكدًا أنه كان عنوانًا للوفاء والوطنية والصدق.

وتوفي الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، اليوم الثلاثاء، عن عمر يناهز 92 عامًا، بعد وعكة صحيّة تعرَّض لها مؤخرًا ودخل على أثرها إلى المستشفى وأودع غرفة العناية المركزة.

وكانت الحالة الصحية لمبارك قد تدهورت منذ فترة قريبة، وهو ما أعلنه نجله علاء مبارك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، بعد الحكم بالبراءة له ولأخيه جمال في قضية «التلاعب بالبورصة».

مبارك من مواليد 4 مايو 1928، في كفر المصيلحة، بمحافظة المنوفية، وهو الرئيس الرابع لمصر، وحكم البلاد من 14 أكتوبر 1981 خلفًا لمحمد أنور السادات حتى 11 فبراير 2011 بتنحيه بعد ثورة يناير.
فاروق حسني يؤجل معرضه حدادًا على روح الرئيس مبارك
فاروق حسني يؤجل معرضه حدادًا على روح الرئيس مبارك

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