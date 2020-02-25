فاروق حسني يؤجل معرضه حدادًا على روح الرئيس مبارك

أعلن الفنان الكبير فاروق حسني، وزير الثقافة الأسبق، تأجيل معرضه الذي كان من المقرر افتتاحه غدًا بمجمع الفنون بالزمالك، حدادًا على روح الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، الذي وافته المنية صباح اليوم.وأكد الوزير أنه سيتم تحديد موعد جديد للمعرض في الفترة المقبلة، داعيًا المولى بأن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أسرته ومحبيه الصبر والسلوان، مؤكدًا أنه كان عنوانًا للوفاء والوطنية والصدق.وتوفي الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، اليوم الثلاثاء، عن عمر يناهز 92 عامًا، بعد وعكة صحيّة تعرَّض لها مؤخرًا ودخل على أثرها إلى المستشفى وأودع غرفة العناية المركزة.وكانت الحالة الصحية لمبارك قد تدهورت منذ فترة قريبة، وهو ما أعلنه نجله علاء مبارك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، بعد الحكم بالبراءة له ولأخيه جمال في قضية «التلاعب بالبورصة».مبارك من مواليد 4 مايو 1928، في كفر المصيلحة، بمحافظة المنوفية، وهو الرئيس الرابع لمصر، وحكم البلاد من 14 أكتوبر 1981 خلفًا لمحمد أنور السادات حتى 11 فبراير 2011 بتنحيه بعد ثورة يناير.