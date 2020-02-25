11 وفاة بكورونا في كوريا الجنوبية

أعلنت إدارة مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في كوريا الجنوبية عن تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس "كورونا"، ليرتفع بذلك عدد الوفيات في البلاد إلى 11 حالة.وذكرت شبكة (سي إن إن) الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أن الحالة الجديدة لشاب منغولي يبلغ من العمر 35 عاما، ويعاني مشاكل بالكبد.يشار إلى أن فيروس "كورونا" يمكن أن يصيب الحيوانات والبشر، ويسبب مجموعة من الأمراض التي تتراوح بين نزلات البرد الشائعة وأخرى شديدة مثل تلك الناجمة عن المتلازمة التنفسية الحادة (سارس) ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (ميرس).