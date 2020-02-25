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الثلاثاء 25 فبراير 2020 الموافق 01 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ أسيوط يتفقد مخرات السيول للتأكد من جاهزيتها

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 02:42 م
اللواء عصام سعد
اللواء عصام سعد
أسيوط _ محمد أبو شادي:
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تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط اليوم الثلاثاء بعض مخرات السيول أسفل طريق محور الهضبة الغربية بقرية درنكة المجاورة للجبل الغربي بمركز أسيوط وذلك للوقوف جاهزيتها لاستقبال هطول الأمطار في حالة حدوثها مشددا على تطهيرها بصفة مستمرة تحسبًا لأوضاع الطقس غير المستقرة المتوقع حدوثها خلال الأيام القادمة حفاظًا على الأرواح والممتلكات.

رافقه خلال الجولة المهندس نبيل الطيبي السكرتير العام المساعد واللواء هشام الطويل رئيس مركز ومدينة أسيوط والمهندس ياسر عبد الله رئيس جهاز مدينة ناصر الجديدة.

بدأ المحافظ جولته بتفقد طريق محور الهضبة الغربية ومخرات السيول الرئيسية بالجبل الغربي والمارة بقرية درنكة التابعة لمركز أسيوط وأسفل محور الهضبة الغربية مستمع الى شرح لخطة تطهير المخرات ومتابعتها مصدرًا تعليماته لجميع رؤساء المراكز والأحياء ومسئولي الرى بإتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية اللازمة ومراجعة كافة مخرات السيول بنطاق المحافظة وتطهيرها وإزالة العوائق منها والتأكد على جاهزية كافة المعدات الخاصة بمواجهة الأزمات.

كما أصدر المحافظ تعليماته للمهندس رمضان كمال وكيل وزارة الرى بالمحافظة لتشكيل لجان فنية متخصصة للمرور على مخرات السيول وسدود الإعاقة بمختلف مراكز المحافظة بالجبلين الشرقي والغربي للمحافظة للتأكد من كفاءتها وجاهزيتها لافتًا إلى استمرار جهود تطوير ورفع كفاءة المخرات والسدود بصفة مستمرة طوال العام وفقًا لخطة وزارة الموارد المائية والرى ومراجعة خطة تصريف مياه الأمطار والسيول لكل المناطق والتأكد من جاهزية مسارات مخرات السيول لتصريف المياه الزائدة وتوجيه الإدارات العامة للقيام بأعمال التطهير للترع والمصارف وإزالة العوائق أمام الحجوزات والسحارات بالإضافة إلى التأكد من جاهزية مصارف التخفيف وقدرة البوابات للفتح والقفل وذلك ضمن خطة مواجهة الكوارث والأزمات بالمحافظة بالتنسيق مع كافة الجهات التنفيذية فى إدارة الأزمة.
اللواء عصام سعد
اللواء عصام سعد
اللواء عصام سعد
اللواء عصام سعد
اللواء عصام سعد
اللواء عصام سعد
اللواء عصام سعد
اللواء عصام سعد

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