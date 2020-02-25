رفع المخلفات الزراعية جنوب الأقصر

تابع الدكتور محمد محمود رزق، رئيس مركز ومدينة الطود، أعمال الوحدة المحلية لقرية العديسات قبلى برئاسة هشام علي أبا يزيد رئيس القرية- حملة النظافة المكثفة التي قامت برفع المخلفات الزراعية الملقاة على جانب ترعة الساحل المؤدي إلى مرشح نجع خميس، حيث قام رئيس المركز بتوفير معدات ولوادر المركز إضافةََ إلى معدات القرية برفع الأتربة ومخلفات الزراعة الواقعة على الطريق وعلى أن تبدأ بعدة مراحل وقامت الوحدة المحلية لليوم اليوم برفع مايقرب من 11 طنا من مخلفات الزراعات، وتمهيد الطريق وتوستعه.يأتي ذلك استكمالا لمسيرة منظومة النظافة والتجميل المعدة بمركز ومدينة الطود بتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر لمتابعة واستمرارية الخطط الموضوعة والمكثفة والمستمرة في جميع الخدمات المقدمة للمواطنين في جميع القطاعات.