الكويت تنفى السماح بدخول حاملى الإقامات القادمين من إيران

نفت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الثلاثاء، صحة ما يشاع عن السماح بدخول غير الكويتيين القادمين من إيران، الذين يحملون إقامات صالحة إلى الكويت.وأكدت الصحة الكويتية - في بيان صحفي، اليوم - أن ما يشاع فى وسائل التواصل الاجتماعي، عن توصية الوزارة بالسماح لبعض الركاب من غير المواطنين القادمين من إيران، ممن يحملون إقامات صالحة بدخول البلاد، أمر غير صحيح.وأشارت إلى تنسيقها مع الجهات المعنية في الدولة، لتطبيق الإجراءات الاحترازية على المسافرين القادمين من جميع الجهات، لا سيما المناطق التي رصدت فيها حالات إصابة مؤكدة بفيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19)، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين في دولة الكويت.وكانت وزارة الصحة الكويتية، قد أعلنت في وقت سابق اليوم، عن ارتفاع عدد مصابي فيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19) إلى ثمانى حالات، بعد اكتشاف ثلاث إصابات لكويتيين محتجزين بالحجر الصحي بعد عودتهم من إيران.