رئيس مدينة الطود يتابع العمل بالمركز التكنولوجي بالوحدة المحلية

تابع الدكتور محمد محمود رزق رئيس مركز ومدينة الطود وعلي سيد صادق نائب رئيس المركز، انتظام وسير العمل بالمركز التكنولوجى بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الطود والاستماع للمواطنين ممن لهم خدمة بالمركز، خلال زيارته التفقدية صباح اليوم.ووجه رئيس مركز ومدينة الطود مشرفي النظام والدعم الفني بأداء المهام المكلفين بها لتغطية الإدارات بالمبنى بالكامل لمتابعة العمل والتشغيل على النظام المميكن، وتذليل كافة المعوقات من أمام مستخدمي النظام، وعرضها عليه أول بأول وسرعة الانتهاء من الطلبات الموجهة إلى الإدارات التنفيذية غير المميكنة لحين ميكنتها.يأتي ذلك في إطار حرص الدولة على رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، من خلال تحديث البنية المعلوماتية وقواعد البيانات للجهاز الإداري للدولة وميكنة العديد من الخدمات وربطها بمنصة تبادل الخدمات والبوابة الحكومية.