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محمد العسيري
الثلاثاء 25 فبراير 2020 الموافق 01 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تسجيل أول إصابة بـ«كورونا» في كرواتيا

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 02:39 م
رئيس وزراء كرواتيا
رئيس وزراء كرواتيا أندريه بلينكوفيتش
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أعلن رئيس وزراء كرواتيا أندريه بلينكوفيتش، ظهور أول حالة إصابة بفيروس "كورونا" المستجد في بلاده.

ذكرت ذلك قناة (سكاي نيوز) البريطانية، اليوم الثلاثاء.. مشيرة- في الوقت ذاته- إلى تسجيل حالتي إصابة مؤكدتين بفيروس "كورونا" في المنطقة الغربية من ولاية "تيرول" النمساوية، التي تقع على الحدود مع شمالي إيطاليا.

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