تسجيل أول إصابة بـ«كورونا» في كرواتيا
الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 02:39 م
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أعلن رئيس وزراء كرواتيا أندريه بلينكوفيتش، ظهور أول حالة إصابة بفيروس "كورونا" المستجد في بلاده.
ذكرت ذلك قناة (سكاي نيوز) البريطانية، اليوم الثلاثاء.. مشيرة- في الوقت ذاته- إلى تسجيل حالتي إصابة مؤكدتين بفيروس "كورونا" في المنطقة الغربية من ولاية "تيرول" النمساوية، التي تقع على الحدود مع شمالي إيطاليا.
ذكرت ذلك قناة (سكاي نيوز) البريطانية، اليوم الثلاثاء.. مشيرة- في الوقت ذاته- إلى تسجيل حالتي إصابة مؤكدتين بفيروس "كورونا" في المنطقة الغربية من ولاية "تيرول" النمساوية، التي تقع على الحدود مع شمالي إيطاليا.