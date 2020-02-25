تسجيل أول إصابة بـ«كورونا» في كرواتيا

أعلن رئيس وزراء كرواتيا أندريه بلينكوفيتش، ظهور أول حالة إصابة بفيروس "كورونا" المستجد في بلاده.ذكرت ذلك قناة (سكاي نيوز) البريطانية، اليوم الثلاثاء.. مشيرة- في الوقت ذاته- إلى تسجيل حالتي إصابة مؤكدتين بفيروس "كورونا" في المنطقة الغربية من ولاية "تيرول" النمساوية، التي تقع على الحدود مع شمالي إيطاليا.