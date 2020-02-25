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محمد العسيري
الثلاثاء 25 فبراير 2020 الموافق 01 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

خارجية روسيا: بوجدانوف وغسان بحثا هاتفيًا تسوية الأزمة الليبية

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 02:35 م
بوجدانوف
بوجدانوف
أ ش أ
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بحث المبعوث الخاص للرئيس الروسى لدى الشرق الأوسط وبلدان إفريقيا، نائب وزير الخارجية ميخائيل بوجدانوف، خلال اتصال هاتفي، تسوية الأزمة الليبية مع الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا غسان سلامة.

وذكر بيان لوزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، أن الاتصال الهاتفى جرى، مساء أمس الإثنين، حيث أطلع غسان سلامة نائب وزير الخارجية الروسي بوجدانوف على الجولة الثانية من الاتصالات بين الأطراف الليبية، التي عقدت في جنيف في إطار اللجنة العسكرية المشتركة بصيغة " 5 + 5".

وأضاف البيان أنه تم التأكيد- خلال الاتصال- على أهمية دور روسيا من أجل تحقيق تسوية موثوقة للأزمة العسكرية السياسية في ليبيا.

يُذكر أن اللجنة العسكرية المشتركة تمثل أحد المسارات الثلاثة، التي تعمل عليها البعثة الأممية إلى جانب المسارين الاقتصادي والسياسي، وفق مخرجات مؤتمر برلين، الذي عقد الشهر الماضي بشأن الأزمة الليبية، واستنادًا إلى قرار مجلس الأمن 2510 2020، الذي دعا الطرفين الليبيين للتوصل إلى اتفاق لوقف دائم لإطلاق النار.

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