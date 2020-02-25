وزير البترول: مصر ستكون محط أنظار العالم فى التعدين قريبًا

أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أن المناخ العام لقطاع التعدين فى مصر أصبح حاليًا جاذبًا للاستثمارات الأجنبية، وذلك فى ظل الإصلاح الاقتصادى الذى تشهده مصر، مما أدى إلى ثقة المستثمر والدخول في استثمارات جديدة.وأوضح "الملا" ردًا على سؤال "الدستور"، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده، اليوم، بمناسبة الإعلان عن أكبر مزايدة عالمية للتنقيب عن الذهب فى الصحراء الشرقية، أن مصر ستكون محط أنظار العالم قريبًا فى التعدين مثلما تم فى مشروعات الغاز والاستكشافات.وأشار إلى أن عقد المؤتمر الصحفى اليوم للإعلان عن المزايدة العالمية للتنقيب عن الذهب أكبر دليل على أن مصر بها مناطق تعدينية واعدة وكان لابد من الترويج لها من خلال وسائل الإعلام المحلية والعالمية، وفى ظل المنظومة الجديدة لتطوير التعدين بفكر وأسلوب جديدين.وأضاف "الملا"، أنه جار العمل حاليًا على استغلال كل الخامات التعدينية الموجودة فى مصر حاليًا والتى كانت لم تستغل بالشكل الأمثل فى السابق، وسيتم ذلك بعد إصدار اللائحة التنفيذية لتعديلات قانون الثروة المعدنية الجديد، وذلك فى استراتيجيات مستقلة لكل معدن والكميات الموجودة بالفعل، وإذا كانت اقتصادية أو غير اقتصادية وتعظيم الاستفادة منها.