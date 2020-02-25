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الثلاثاء 25 فبراير 2020 الموافق 01 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

مدبولي يلتقي عميد الدراسات العليا في كلية الطب بجامعة هارفارد

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 02:33 م
الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي
محمد إبراهيم
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التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، أجاى سنج، عميد الدراسات العليا بكلية الطب بجامعة هارفارد. وحضر اللقاء الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان.

وقال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، إن سنج استهل اللقاء بالإعراب عن شكر جامعة هارفارد لدعم الحكومة المصرية لبرنامج التعاون والتدريب الذي ستقوم بموجبه الجامعة بتدريب المدربين المصريين على طرق وأساليب التدريس للأطباء ببرنامج الزمالة المصرية.

وأعرب عميد الدراسات العليا بكلية الطب بجامعة هارفارد عن تطلعهم لقيام رئيس الوزراء بزيارة الجامعة، والالتقاء بقياداتها، لبحث مزيد من أوجه التعاون بين مصر والجامعة، بما يعود بالنفع على مجالات التعليم العالي في مصر.

من جانبه، أشاد رئيس الوزراء ببرنامج التعاون مع هارفارد في مجال التعليم الطبي، مؤكدًا الاهتمام البالغ الذي يوليه الرئيس عبدالفتاح السيسي بتطوير وتحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطن المصرى.
وأكد مدبولى أن التعاون مع جامعة عريقة وذات مكانة عالمية مثل هارفارد سوف ينعكس بشكل إيجابى على مستوى التعليم الطبى فى مصر، بما يخدم أهداف الدولة فى الارتقاء بمنظومة الخدمات الصحية.

وأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الدكتورة هالة زايد أكدت في ذات السياق أن التعاون مع جامعة هارفارد يمثل علامة فارقة في تاريخ تقديم الخدمات الطبية، وسوف ينعكس بشكل رئيسي على استدامة الإصلاح الصحي.

وأشارت الوزيرة كذلك إلى الجهود التي تقوم بها وزارة الصحة للتعاون مع الجانب الأمريكي في مجال اعتماد الامتحانات والشهادات الطبية في مصر.

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