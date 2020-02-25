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الثلاثاء 25 فبراير 2020 الموافق 01 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

ثقافة دمياط تناقش «مشاكل الدمج لذوي القدرات الخاصة»

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 02:29 م
ثقافة دمياط
ثقافة دمياط
آلاء حسن
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تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة جهودها للتوعية بحقوق ذوي القدرات الخاصة بجوانب المجتمع المختلفة من خلال فرع دمياط.

حيث نظم بيت ثقافة السرو محاضرة عن «الدمج لذوى القدرات الخاصة» بمكتب التأهيل الاجتماعي مع الدكتور محمد خليفة، الذي عدد أنواع وسلبيات نظام الدمج إلى جانب إيجابيات تطبيق هذا النظام في ظل رؤية مصر 2030 ما بين الدمج الأكاديمي والاجتماعى والدمج الكلى مع التعامل لحل المشكلات النفسية التي تواجه نظام الدمج، بجانب ورشتي رسم وتلوين ورسم على الوجه وبعض الألعاب بالمجسمات مع أطفال ذوى القدرات الخاصة بمركز حلم ابني.

وضمن أنشطة أندية الأدب عقد نادي أدب قصر ثقافة دمياط الجديدة ندوة سرد، بجانب تكريم أفضل عضو مجلس إدارة وهو الشاعر محمد جمعة بمشاركة الشاعرة ندا نصر بتقديم الندوة، إلى جانب مشاركات لمقاطع من الروايات والقصص القصيرة لمحمد سامي البوهي ودعاء البطراوى، ووداد معروف، أسعد سليم، كما عقدت مكتبة شرباص ندوة شعرية بعنوان «حب الوطن وحب الانتماء إليه» مع الشاعر أبو الخير بدر.

وعقد بيت ثقافة كفر البطيخ محاضرة صحية عن «الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان» بمدرسة الإعدادية بنات بالتعاون مع مديرية الطب البيطري، ناقشت طرق انتقال الأمراض ما بين الحيوان للإنسان والعكس واخذ الاحتياطات اللازمة لتجنب انتقال هذه الأمراض، كما ناقشت مكتبة الروضة موضوع الصناعات الحرفية ودورها في الاقتصاد القومي مع أنيس الداودي، موضحًا دور الحرف في تكوين الشكل الثقافي المتفرد لكل منطقة ودور الحكومة في تمويل أصحاب المشروعات الصغيرة لاستكمال أعمال الحرف باعتبار أنها تمثل نصيب كبير من العائد والدخل القومي للدولة.

ونظم قصر ثقافة دمياط محاضرة عن التوعية السكانية مع ياسمين جوهر بعنوان «المشكلة السكانية وتنظيم الأسرة» بالتعاون مع المجلس القومي للسكان، تم تناول خدمات المجلس فى التوعية السكانية وبالأخص الزيادة المفرطة التي تقابل ثبات الموارد، لذا توجهت الدولة بمؤسساتها الثقافية والمجتمعية بتفعيل برامج للتوعية بخطر الزيادة السكانية السريعة، كما تستمر فعاليات ورش جيل جديد من حرفيين مصر، بجانب ورشة لصق الخشب مع ولاء جبر.

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