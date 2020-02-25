انفجار أسطوانة غاز فى مصنع بالغربية

نشب منذ قليل حريق هائل عقب انفجار أسطوانة غاز بأحد المصانع بالقرب من قرية الرجدية التابعة لمركز طنطا بمحافظة الغربية.وتلقى اللواء محمود حمزة، مساعد أول وزير الداخلية لأمن الغربية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طنطا يفيد وقوع حريق في مصنع طحينة بالقرب من قرية الرجدية بطريق طنطا - المحلة بدائرة المركز.وبالانتقال إلى المكان وبالفحص والمعاينة تبين نشوب حريق بمصنع طحينة جراء انفجار أسطوانة غاز ولم تسفر عن ثمة إصابات.وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة التي فتحت تحقيقًا في الحادثة.