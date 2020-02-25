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الثلاثاء 25 فبراير 2020 الموافق 01 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«الغضبان» يتفقد منفذ الجميل الجديد بعد تشغيله

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 02:27 م
اللواء عادل الغضبان
اللواء عادل الغضبان
بورسعيد/شيماء رشاد
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أجرى اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الثلاثاء، جولة تفقدية بمنفذ الجميل الجديد غرب بورسعيد؛ لمتابعة سير العمل بالمنفذ مع البدء في التشغيل والعمل به، رافقه خلالها اللواء محمد عامر المستشار الفنى للمحافظة، والعميد أيمن سرى رئيس حى غرب، وأمن الموانئ والجمارك بالمحافظة.

وأشاد محافظ بورسعيد بمنفذ الجميل الجديد والذي أقامته محافظة بورسعيد على أعلى مستوى من الإمكانيات، والذي يأتي في إطار الاهتمام بجميع مداخل المحافظة والتي تمثل شكلًا حضاريًا وجماليًا أمام الزائرين من أبناء المحافظة أو من خارجها، بما يتواكب مع مختلف أعمال التطوير بالمحافظة.

وأكد اللواء عادل الغضبان أن المنفذ الجديد تم اختيار موقعه بعناية لإحكام الرقابة ومنع التهريب بهذه المنطقة مع تأمينه بكافة أجهزة الرقابة والمتابعة لمعاونة الأجهزة المختلفة في التصدي لأى أعمال تهريب، لافتا أن نقل منفذ الجميل جاء من منطلق تخقيق السيولة المرورية ومنع الازدحام عند دخول وخروج السيارات حيث تم تأهيل المنطقة المحيطة بالمنفذ، بالإضافة إلى عمل شكل جمالي يليق بمدخل بورسعيد من ناحية الغرب.
اللواء عادل الغضبان
اللواء عادل الغضبان
اللواء عادل الغضبان
اللواء عادل الغضبان
اللواء عادل الغضبان
اللواء عادل الغضبان

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