الجيش السورى يعثر على معمل للقذائف من مخلفات الإرهابيين بحلب

عثرت قوات الجيش السوري، اليوم الثلاثاء، على معمل للقذائف من مخلفات الإرهابيين في أحد معامل الخيوط بريف المهندسين غرب حلب، وفقا لما اوردته وكالة الأنباء السورية سانا فى نبأ عاجل لها قبل قليل.وفى السياق، انفجر لغم أرضي من مخلفات المجموعات الإرهابية، صباح اليوم الثلاثاء، عند دوار الليرمون على الأطراف الشمالية من المدينة ما تسبب باستشهاد عاملين من مديرية خدمات حلب الجديدة أثناء قيامهما بعملهما في المنطقة.