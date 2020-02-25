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الثلاثاء 25 فبراير 2020 الموافق 01 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ بورسعيد يتابع سير العمل في تنفيذ محطة صرف صحي الزهور

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 02:26 م
اللواء عادل الغضبان
اللواء عادل الغضبان
بورسعيد/شيماء رشاد
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تفقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، حي الزهور، اليوم الثلاثاء، لمتابعة سير العمل في تنفيذ محطة رفع الصرف الصحى بمنطقة شباب المدينة، رافقه خلال الزيارة المحاسب السعيد رخا رئيس حى الزهور، ومهندسو المشروع.

استمع اللواء عادل الغضبان لشرح تفصيلي عن آخر معدلات تنفيذ المحطة الجديدة وكافة الجوانب فيما يتعلق بالانتهاء من استكمال محطة رفع الصرف الصحى، والتى تخفف من معدلات الضغط الموجودة على محطة الصرف الحالية وتساهم في حل مشكلة الصرف الصحى بحى الزهور والذى يعد من أكبر الأحياء السكنية كثافة.

وشدد اللواء عادل الغضبان على إنجاز المحطة الجديدة على أعلى درجة من الكفاءة، مؤكدا ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية للتنفيذ، وذلك في إطار خطة المحافظة لتنفيذ عدد من المشروعات القومية والخدمية التي تساهم في تحسين الخدمات للمواطنين.

وحرص "الغضبان" على متابعة أعمال سحب تجمعات المياه من شارع 23 يوليو من ناحية حى الزهور، مشددا على ضرورة متابعة رؤساء الأحياء أعمال شفط المياه الناتجة عن سقوط الأمطار في مختلف أنحاء المحافظة وخاصة في المناطق الحيوية والتي تشهد كثافة سكانية، بما يحقق السيولة المرورية وعدم إعاقة حركة المواطنين.
محافظ بورسعيد يتابع سير العمل في تنفيذ محطة صرف صحي الزهور
محافظ بورسعيد يتابع سير العمل في تنفيذ محطة صرف صحي الزهور
محافظ بورسعيد يتابع سير العمل في تنفيذ محطة صرف صحي الزهور
محافظ بورسعيد يتابع سير العمل في تنفيذ محطة صرف صحي الزهور

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