شكري يتوجه إلى واشنطن للمشاركة في اجتماعات سد النهضة

توجّه وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، حيث سيشارك في الاجتماعات الوزارية التي ترعاها الإدارة الأمريكية لمصر والسودان وإثيوبيا حول سد النهضة بحضور البنك الدولي، والمقرر لها يومي الخميس 27 والجمعة 28 فبراير الجاري.وكانت الأطراف المعنية قد اتفقت خلال جولة المفاوضات الأخيرة المنعقدة بواشنطن يومي 12 و13 فبراير الجاري، على قيام الولايات المتحدة بالاشتراك مع البنك الدولي ببلورة الصورة النهائية لاتفاق شامل حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.