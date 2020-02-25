رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 25 فبراير 2020 الموافق 01 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

السجن 3 سنوات لأم عرضت ابنتها للبيع واستغلت ابنها في التسول

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 02:25 م
محكمة
محكمة
عادل عبد العال
طباعة
قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة ربة منزل بالسجن 3 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، بتهمة عرض ابنتها للبيع واستغلال ابنها في أعمال التسول، بمنطقة الوايلي بمحافظة القاهرة.

صدر الحكم برئاسة المستشار السيد البدوي أبو القاسم، وعضوية المستشارين محمد أحمد الجندي، وعلي مختار علي، وأمانة سر محمد فريد، وهاني شحاتة.

وتضمن أمر الاحالة الصادر من نيابة غرب القاهرة الكلية برئاسة المستشار هادي عزب المحامي العام في القضية، قيام المتهمة "ا. م"، ربة منزل، بالتعامل علي نجلتها الطفلة المجني عليها "ف.ع.ح"، بأن قامت بعرضها للبيع نظير مبلغ مالي وقدره 50 ألف جنيه قاصدة من ذلك استغلالها حال كونها المسئولة عن تربيتها ورعايتها علي النحو المبين بالتحقيقات.

وأضاف أمر الإحالة قيام المتهمة بالتعامل علي نجلها الطفل المجني عليه "إ. ع. ح"، بأن قامت باستغلاله في أعمال التسول حال كونها المسئولة عن تربيته ورعايته علي النحو المبين بالتحقيقات.

واستمعت النيابة العامة إلى أقوال الشاهد الأول محمد عماد الدين، نقيب شرطة بادارة مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، بأن تحرياته توصلت إلى قيام المتهمة بعرض نجلتها الطفلة للبيع نظير مبلغ مالي، فطلب من أحد مصادره التواصل معها واستصدر إذنا من النيابة العامة بضبط وتفتيش المتهمة.

وبناءا علي إذن النيابة العامة توجه الى محل تواجد الاخيرة وتقابل معها – دون اخبارها بطبيعة وظيفته- وطلب منها شرء الطفلة وعقب طلبها المبلغ المتفق عليه قام بضبطها والتحفظ علي الطفلة وبتفتيشها عثر بحوزتها علي هاتف محمول، وبفحصه تبين احتوائه علي رسائل تفيد بعرض الطفلة للبيع وبمواجهتها أقرت أنها وعلى إثر مرورها بضائقة مالية تولدت لذهنها فكرة بيع نجلتها البالغة من العمر عاما ونصف بمبلغ مالي وقدره 50 ألف جنيه.

كما استمعت النيابة العامة إلى أقوال الشاهد الثاني، حازم أحمد، رائد شرطة بادارة مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، بأن تحرياته توصلت إلى استخدام المتهمة لنجلها الطفل في أعمال التسول بغرض الحصول علي الأموال.

موضوعات متعلقة

الأرصاد تعلن موعد انتهاء سقوط الأمطار وتحسن الجو

وفاة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك

القوات المسلحة تنعى الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك

الأرصاد الجوية تكشف موعد استقرار الطقس

الصور

image description

حفل توزيع جوائز السينما المصرية

image description

تقسيمة الأهلى عقب إلغاء لقاء الزمالك

image description

شلل مرورى على دائرى مدينة نصر (صور)

image description

قيادات الداخلية فى الشوارع لتسهيل الحركة المرورية عقب الأمطار الكثيفة

image description

موتمر صحفى لمهرجان الأقصر السينمائى

الأكثر قراءة

وفاة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك

الأزهر يعطل الدراسة بالمعاهد غدًا

تفاصيل وفاة الرئيس الأسبق حسنى مبارك

خالد منتصر يهاجم الشيخ الشعراوي بسبب مجدي يعقوب

إنفوجراف

image description

جهود الحماية المدنية في مواجهة الأمطار (انفوجراف)

image description

10 أسباب وراء حدوث العقم (إنفوجراف)

image description

أرقام منظومة شكاوى الشهر العقاري (انفوجراف)

image description

اقوال لا تنسى للسير مجدي يعقوب (انفوجراف)

أيام زمان

نجوى فؤاد أحبت مدرسها في سن الـ13.. وصرخت حين فاجأها في الظلام

«رفض ترك القمار مقابل سيارة سبور».. عمر الشريف عاشق «الكوتشينة»

تجسيد الشعراوي.. أمنية عمر الشريف التي لم تتحقق

أمينة رزق تكشف سبب عدم إقامة عزاء لوالدتها (فيديو)

نجم الساعة

«أصابع حبيبتي».. لغز عجوز جاء من الأقاليم بمسمار في جبهته

الصحة

الصين تعلن موعد ظهور نتائج علاج كورونا

تمتع شريك حياتك بنظرة متفائلة يحافظ على الصحة

8 خطوات للعناية بالبشرة ونضارتها

4 خطوات مهمة لحماية عينيك من «الكمبيوتر»

منوعات

«كورونا» يؤجل مباريات الدورى اليابانى لـ 15 مارس

الفيضانات تضرب العاصمة الإندونيسية

خسارة شركات الأدوية الهندية بسبب كورونا

استقبال حار لـ «كلينتون» في مهرجان برلين السينمائي

مقالات الرأي
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
بين تكريم مجدي يعقوب.. وثقافة العشوائيات!
د. منى حلمى
حذارٍ من الأطفال التعساء
القس. رفعت فكرى
الأصوليون الأحاديون
لواء.حمدى البطران
سوق الأزبكية
المزيد

الثقافة

فاروق حسني يؤجل معرضه حدادًا على روح الرئيس مبارك

ثقافة دمياط تناقش «مشاكل الدمج لذوي القدرات الخاصة»

مصر تشارك بـ«إحكيلي» في مهرجان الفيلم العربي ببرلين

«أنا كل الناس».. معرض جديد لـ رضا عبد الرحمن بنيويورك