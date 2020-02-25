الكنيسة تحتفل بـ«الصوم الكبير» والبابا يسيم الرعاة الجدد

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، ببدء صومها الأكبر على مدار العام، والمعروف بـ"الصوم الكبير"، والذي يستغرق 55 يومًا مُتصلة، ينقطع خلالها الأقباط عن تناول الطعام منذ منتصف الليل وحتى عصر اليوم التالي، مع الانقطاع التام عن المأكولات الحيوانية، والذي تحتفل الكنيسة بختامه في عيد القيامة المجيد في أبريل المُقبل.ويعتبر الصوم الكبير من أصوام الدرجة الأولى بالكنيسة القبطية، لذلك يمتنع فيه الأقباط عن تناول المأكولات البحرية على عكس صوم الميلاد المجيد الذي يمتد من 25 نوفمبر وحتى 7 يناير.واستقبل البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، الصوم بخلوة روحية في دير القديس العظيم الأنبا بيشوي للرُهبان الأقباط الأرثوذكس بمنطقة وادي النطرون، وهو الدير المُقرب للبابا، والذي ترهب به باسم الراهب ثيؤدور الأنبا بيشوي.وترأس البابا أول قداسين للصوم الكبير بالدير على مدار يومي اليوم الثلاثاء وأمس الإثنين، بمشاركة عدد كبير من مطارنة وأساقفة المجمع المُقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، متممًا على مدار القداسين بسيامة ما يقارب من 40 راعيًا بإيبارشيات مصر المُتعددة مثل الإسكندرية، والدول الإفريقية، وشيراتون والتجمع وشرق السكة الحديد وحدائق القبة والبعاسية ومنشية الصدر ومدينتي والمحلة الكبرى وملبورن الأسترالية.وعلى غرار البابا قام مجموعة من المطارنة والأساقفة لسيامة عدد من الكهنة الجدد لخدمة الكنيسة المصرية في إيبارشية شبرا الخيمة وطما، وإدفو، 6 أكتوبر، والزقازيق ومنيا القمح.ويقضى الرعاة الجدد فترة الأربعين المُقدسة بدير القديس العظيم الأنبا بيشوي للرُهبان الأقباط الأرثوذكس بمنطقة وادي النطرون، ليعودوا إلى كنائسهم في بداية أسبوع الآلام.وعلى صعيد آخر، بدأت الكنائس القبطية الأرثوذكسية في مصر والمهجر بعمل القداسات اليومية على مدار الأسبوع، والتي تنتهي في تمام الرابعة عصرًا، ليختتم الأقباط عقب تلك القداسات صومهم الانقطاعي.