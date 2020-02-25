تدشين رابطة أطباء النساء والتوليد بالجيزة

أعلنت نقابة الأطباء بمحافظة الجيزة، عن تدشين رابطة لأطباء النساء والتوليد برئاسة الدكتور عاصم أنور عبده موسي، والدكتور سيد الطويل نائبا لرئيس الرابطة، والدكتور خالد أمين مقررًا للرابطة، وبعضوية كلا من الدكتور محمد عكاشة، والدكتور أحمد مخلوف، وينتظم من خلال الرابطة الأطباء في أنشطة علمية واجتماعية ونقابية في المحافظة.جاء ذلك بعد موافقة مجلس النقابة العامة للأطباء على مقترح لائحة الروابط التخصصية والتي تقضي بإنشاء رابطة لكل تخصص بالمحافظات طبقًا للائحة، التي تنص على أن تتكون الروابط المهنية من الزملاء أعضاء النقابة والمقيدين بسجلات النقابة ومُسددي الاشتراكات، والذين تجمعهم مجالات تخصص واحدة في التخصصات الرئيسية التي تعترف بها النقابة العامة من أجل رفع كفاءة الأطباء ورفع مستوى الرعاية الصحية، وألا يقل عدد الأعضاء المؤسسين للروابط الفرعية عن 15 عضو ويكون من بينهم من له تاريخ وخبرة فى التعليم والتدريب الطبى.يذكر ان اشتراك الرابطة عشرة جنيهات من كل عضو سنويا، تقسم بنسبة 75% لصالح الرابطة الفرعية و25% للرابطة العامة، على أن يخصص دخل الرابطة للإنفاق على أنشطتها بمعرفة مقررها والعرض علي مجلس النقابة، ولا يجوز للروابط فتح حسابات بنكية مستقلة وإنما تتبع اجراءات الصرف المتعارف عليها من خلال حساب النقابة.وتتضمن إجراءات الإشهار تقدم عدد 15 طبيب بالطلب المرفق وتتولى النقابة الفرعية المعنية، إجراءات الإعلان عنها لباقي أطباء التخصص.