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الثلاثاء 25 فبراير 2020 الموافق 01 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«دمياط» تعلن توفر إعانة مالية للصيادين العائدين من اليمن

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 02:21 م
محافظ دمياط
محافظ دمياط
حسام فهمي
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تمكنت محافظ دمياط من توفير مبلغ مالي مناسب من خلال جمعية الأورمان ومديرية التضامن الاجتماعي لكل أسرة من أسر الصيادين الذين عادوا إلى أرض الوطن مؤخرا بعد إنهاء أزمة احتجازهم باليمن، حيث التقت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط بهم اليوم الثلاثاء، بديوان عام المحافظة، بحضور حسام عبد الغفار مدير مديرية التضامن الاجتماعي والعميد أحمد على ممثل جمعية الأورمان.

ورحبت المحافظ بالصيادين مجددا، وعقدت مناقشات موسعة حول الوضع الحالى لهم منوهة أنه تم الانتهاء من كافة إجراءات استخراج أوراقهم الرسمية من بطاقات رقم قومى وجوازات سفر وتراخيص العمل وهو ما سبق الالتزام به خلال استقبالهم مطلع هذا الشهر.

وأضافت أن المحافظة بالتعاون مع الأجهزة المختلفة تسعى جاهدة إلى تذليل كافة العقبات وحل المشكلات التي تواجه الصيادين وحثهم على تطبيق معايير الأمن والسلامة البحرية للسيطرة على أى أزمة قد يتعرضوا لها.

وأعربت عن تقديرها لجهود رئيس الجمهورية المبذولة لرعاية المصريين فى الداخل والخارج وحرصه على إنهاء تلك الأزمة، مؤكدة تقدير أبناء المحافظة لتلك الجهود والذى تمثل فى حرص الدولة على إنهاء تلك الأزمة وكذلك إجلاء المصريين في دولة الصين بعد تفشى "كورونا" كما توجهت المحافظ بالشكر الجزيل إلى جمعية الأورمان على تعاونها الدائم ودعمها لأبناء المحافظة.

وأكدت الدكتورة منال عوض أنه تم التواصل مع الجهات المعنية لدراسة تلك المشكلات التى تخص صيادي عزبة البرج وتقديم حلول عاجلة لها، حيث أعرب الصيادون عن سعادتهم بعد استجابتها لمطالبهم وسعيها الدائم لتذليل كافة العقبات التى تواجههم.
محافظ دمياط
محافظ دمياط
محافظ دمياط
محافظ دمياط
محافظ دمياط
محافظ دمياط
محافظ دمياط
محافظ دمياط
محافظ دمياط
محافظ دمياط

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