شركة المترو: عودة حركة القطارات بالخط الأول لطبيعتها بالاتجاهين

أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو انتظام حركة القطارات بالخط الأول في الاتجاهين حلوان المرج الجديدة، وذلك بعد إصلاح العطل المفاجئ الناتج عن قطع بالشبكة الكهربائية بين محطتي غمرة والشهداء نتيجة لسقوط أمطار غزيرة أمس الإثنين وتقلب الأحوال الجوية.وأكدت الشركة أن جميع فرق الطوارئ بالخطوط الثلاثة في حالة استعداد تام للعمل على إزالة أي أعطال فور حدوثها نتيجة سوء الأحوال الجوية.وأفادت الشركة بأن حركة القطارات بالخطوط الثلاثة تعمل حاليًا بانتظام في الاتجاهين.