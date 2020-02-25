القوات المسلحة تنعى الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك

نعت القيادة العامة للقوات المسلحة، الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، الذي وافته المنية، اليوم الثلاثاء، عن عمر يناهز 92 عاماً.وقال العقيد تامر الرفاعي، المتحدث العسكري للقوات المسلحة، في بيان منذ قليل: «تنعى القيادة العامة للقوات المسلحة ابناً من أبنائها وقائداً من قادة حرب أكتوبر المجيدة، الرئيس الأسبق لجمهورية مصر العربية محمد حسني مبارك، والذي وافته المنية صباح اليوم، وتتقدم لأسرته ولضباط القوات المسلحة ولجنودها بخالص العزاء وندعو المولى سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته.. وإنا لله وإنا إليه راجعون».وتوفي الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، اليوم الثلاثاء، عن عمر يناهز 92 عاماً، بعد وعكة صحيّة تعرَّض لها مؤخراً ودخل على أثرها إلى المستشفى وأودع في غرفة العناية المركزة.وكانت الحالة الصحية لمبارك تدهورت منذ فترة قريبة، وهو ما أعلنه نجله علاء مبارك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، بعد الحكم بالبراءة له ولأخيه جمال في قضية «التلاعب بالبورصة».مبارك من مواليد 4 مايو 1928 في كفر المصيلحة بمحافظة المنوفية، وهو الرئيس الرابع لمصر، وحكم البلاد من 14 أكتوبر 1981 خلفًا لمحمد أنور السادات حتى 11 فبراير 2011 بتنحيه بعد ثورة يناير.