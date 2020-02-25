رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 25 فبراير 2020 الموافق 01 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

بدء الجلسة العامة لمجلس النواب

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 01:18 م
عبدالعال
عبدالعال
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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افتتح الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، أعمال الجلسة العامة للمجلس منذ قليل، ووفقًا لجدول أعمال الجلسة، فإن جلسة اليوم هي جلسة للرقابة.

وتناقش الجلسة العامة أكثر من 78 طلب إحاطة وسؤال وطلب مناقشة عامة في مختلف قطاعات وزارة الري والموارد المائية سواء من حيث الأراضي المملوكة للري، وحق الانتفاع بها، وتخصيصها للمنفعة العامة أو من حيث تطهير المجاري المائية أو من حيث نقص مياه الري بالترع أو الري بمياه الصرف الصحي أو الاستفادة من مياه الصرف الزراعي، أو من حيث تطوير وتحديث الكباري علي المجاري المائية أو من حيث غرامات زراعة الأرز وغيرها من الأمور الأخرى، التي تخص وزارة الري والموارد المائية، وسيكون ذلك بحضور وزير الري والموارد المائية الدكتور محمد عبدالعاطي.

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