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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 25 فبراير 2020 الموافق 01 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

الفقى: المكتبة تفتح ذراعيها للجميع وتبتعد عن الدين والسياسة

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 01:16 م
مصطفى الفقي
مصطفى الفقي
هبه عويضه
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قال الدكتور مصطفى الفقي، مدير مكتبة الإسكندرية، إن المكتبة هى منارة للعلم والثقافة، ونعمل على تثقيل قيمتها المصرية والإفريقية، بالإضافة إلى بعدها الدولي المهم.

وأضاف "الفقي" أن المكتبة تتلقى مليون زائر سنويًا، والمكتبة مفتوحة للجميع وتبتعد عن السياسة والدين، لتظل منارة ثقافية، لما تضمه من متاحف، للآثار والمخطوطات والقبة السماوية، حيث إن المكتبة تقام على ركيزتين، وهما الإبداع والتوثيق".

وأكد أن المكتبة تستقطب الشباب، لما لهم من أهمية في الدولة، وهو ما تؤكده اليوم من خلال استقبال الدكتور أشرف صبحي الوزير الشاب الجاد.

جاء ذلك خلال استقبال الدكتور مصطفى الفقي، مدير مكتبة الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، لتوقيع بروتوكول تعاون بين مكتبة الإسكندرية، ووزارة الشباب والرياضة، بمقر المكتبة، بحضور شباب من 27 جامعة من محافظات مصر المختلفة، في ملتقى الاتحادات الطلابية بالجامعات المصرية، والمعاهد العليا، واتحاد الطلاب الإفريقي، تحت شعار "طاقات شبابية للمستقبل".
مصطفى الفقي
مصطفى الفقي
مصطفى الفقي
مصطفى الفقي

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