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الثلاثاء 25 فبراير 2020 الموافق 01 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«الرقابة الإدارية» تشن حملات لمتابعة خدمات المواطنين بالمنيا

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 01:11 م
الرقابة الإدارية
الرقابة الإدارية
المنيا ـ على حسين
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بدأت هيئة الرقابة الإدارية بالتنسيق مع أجهزة محافظة المنيا، حملات رقابية مكبرة على مركزي سمالوط ومغاغة، اليوم، لمتابعة عدد من القطاعات الخدمية، والأسواق، والمخابز، والمحلات، للوقوف على مدى جودة الخدمات المقدمة إلى المواطنين، ومراقبة الأسواق وضبط الأسعار، إلى جانب التعرف على مشكلات المواطنين ومعاناتهم وكل الملاحظات على الخدمات المقدمة.

ضمت الحملة أعضاء من مديريات الأمن والتموين، ومباحث التموين، والطب البيطري، والصحة، والتعليم، وجهاز حماية المستهلك، والزراعة، والضرائب، والكهرباء، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، وشرطة المرافق والمرور.

وعقد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، اجتماعًا مع اللواء خالد عجيز، رئيس هيئة الرقابة الإدارية فرع المنيا، بحضور الدكتور محمد محمود أبوزيد نائب المحافظ، وممثلي جميع القطاعات بأجهزة المحافظة، لبحث الاستعدادات الخاصة بإطلاق تلك الحملة، حيث أشاد المحافظ بالتعاون الهادف مع هيئة الرقابة الإدارية، مثمنًا الدور الكبير الذي تقوم به الهيئة في الحفاظ على المكتسبات والحقوق ومقدرات المواطنين، لافتًا إلى أن المحافظة لا تتوان فى مكافحة كل أوجه الفساد، والقضاء عليه ومنع مسبباته.

تأتي تلك الحملة في إطار سلسلة من الحملات، تنظمها هيئة الرقابة الإدارية على مستوى الجمهورية، لتقديم خدمات متميزة إلى المواطنين، حيث تستمر الحملة على مدار ثلاثة أيام، على مستوى خمسة مراكز بالمنيا، وتستهدف الحملات الوحدات الصحية، ومنافذ بيع السلع الغذائية الحكومية والخاصة، ومحطات المياه، وشبكات الكهرباء، والجمعيات الزراعية، ومكاتب البريد، ومستودعات أسطوانات البوتاجاز، والمدارس.

وتعمل الحملات على مناقشة المواطنين للتعرف على مشكلاتهم، وسلامة الحالة الإنشائية للأبنية، ومدى انتظام الخدمات مع المتعاملين معها، وتوافر السلع الغذائية بالنسبة لمنافذ البيع، وتوافر الأسمدة ومدى صحة حصص الصرف بالنسبة للجمعيات الزراعية، وتوافر أسطوانات البوتاجاز بالنسبة إلى المستودعات، وانتظام العمل بكل المصالح، ومناقشة المدرسين وأولياء الأمور.
الرقابة الإدارية
الرقابة الإدارية
الرقابة الإدارية
الرقابة الإدارية
الرقابة الإدارية
الرقابة الإدارية
الرقابة الإدارية
الرقابة الإدارية
الرقابة الإدارية
الرقابة الإدارية
الرقابة الإدارية
الرقابة الإدارية
الرقابة الإدارية
الرقابة الإدارية
الرقابة الإدارية
الرقابة الإدارية

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