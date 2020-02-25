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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 25 فبراير 2020 الموافق 01 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

حكاية آخر 3 صور ظهر فيها حسنى مبارك

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 01:11 م
حسني مبارك
حسني مبارك
إيمان ماهر
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توفي الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، عن عمر يناهز الـ 94 عامًا، عقب صراع مع المرض.
وترصد"الدستور"حكاية آخر ثلاث صور لمبارك.

"روب وسرير"
في 3 فبراير، نشر عمر علاء مبارك عبر حسابه الخاص فى "إنستجرام"، إثر الأزمة الصحية الأخيرة التي تعرض لها جده ودخل بسببها المستشفى، صورة مع جده.

وظهر حسني مبارك، في الصورة مرتديًا روبًا منزليًا ويرقد على سرير، فيما كان حفيده يقبل رأسه، وعلق على الصورة قائلًا: "‏كل الحب والتقدير".

"ظهور على اليوتيوب"
في 15 أكتوبر، خرج الرئيس الأسبق مبارك لأول مرة متحدثًا عن بعض ذكرياته عن حرب أكتوبر المجيدة في عام 1973، عبر «يوتيوب».

"في المنزل"
في 6 أكتوبر 2019، نشر حفيد مبارك صورة له مع جده فى المنزل جالسًا على كرسى وكتب عليها: " كل عام وقواتنا المسلحة المصرية بخير، هم خير أجناد الأرض، وتحية خاصة لجدي قائد الضربة الجوية وبطل الحرب والسلام".




 توفى الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، عن عمر يناهز الـ 94 عاما، عقب صراع مع المرض.
وترصد"الدستور"حكاية آخر ثلاث صور لمبارك.
حسني مبارك
حسني مبارك
"روب وسرير"
في 3 فبراير، نشر عمر علاء مبارك عبر حسابه الخاص في "إنستجرام"، آثر الأزمة الصحية الأخيرة التي تعرض لها والده ودخل بسببها المستشفى، صورة مع جده.
حسني مبارك
حسني مبارك
"ظهور على اليوتيوب"
في 15 أكتوبر، خرج الرئيس الأسبق مبارك لأول مرة متحدثا عن بعض ذكرياته عن حرب أكتوبر المجيدة في عام 1973، عبر «يوتيوب».
حسني مبارك
حسني مبارك

"في المنزل"
في 6 أكتوبر 2019، نشر حفيد مبارك صورة له مع جده في المنزل جالسا على كرسي وكتب عليها:" كل عام وقواتنا المسلحة المصرية بخير، هم خير أجناد الأرض، وتحية خاصة لجدي قائد الضربة الجوية وبطل الحرب والسلام".

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