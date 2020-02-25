حكاية آخر 3 صور ظهر فيها حسنى مبارك



وترصد"الدستور"حكاية آخر ثلاث صور لمبارك.



"روب وسرير"

في 3 فبراير، نشر عمر علاء مبارك عبر حسابه الخاص فى "إنستجرام"، إثر الأزمة الصحية الأخيرة التي تعرض لها جده ودخل بسببها المستشفى، صورة مع جده.



وظهر حسني مبارك، في الصورة مرتديًا روبًا منزليًا ويرقد على سرير، فيما كان حفيده يقبل رأسه، وعلق على الصورة قائلًا: "‏كل الحب والتقدير".



"ظهور على اليوتيوب"

في 15 أكتوبر، خرج الرئيس الأسبق مبارك لأول مرة متحدثًا عن بعض ذكرياته عن حرب أكتوبر المجيدة في عام 1973، عبر «يوتيوب».



"في المنزل"

في 6 أكتوبر 2019، نشر حفيد مبارك صورة له مع جده فى المنزل جالسًا على كرسى وكتب عليها: " كل عام وقواتنا المسلحة المصرية بخير، هم خير أجناد الأرض، وتحية خاصة لجدي قائد الضربة الجوية وبطل الحرب والسلام".







توفي الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، عن عمر يناهز الـ 94 عامًا، عقب صراع مع المرض.في 3 فبراير، نشر عمر علاء مبارك عبر حسابه الخاص فى "إنستجرام"، إثر الأزمة الصحية الأخيرة التي تعرض لها جده ودخل بسببها المستشفى، صورة مع جده.وظهر حسني مبارك، في الصورة مرتديًا روبًا منزليًا ويرقد على سرير، فيما كان حفيده يقبل رأسه، وعلق على الصورة قائلًا: "‏كل الحب والتقدير".في 15 أكتوبر، خرج الرئيس الأسبق مبارك لأول مرة متحدثًا عن بعض ذكرياته عن حرب أكتوبر المجيدة في عام 1973، عبر «يوتيوب».في 6 أكتوبر 2019، نشر حفيد مبارك صورة له مع جده فى المنزل جالسًا على كرسى وكتب عليها: " كل عام وقواتنا المسلحة المصرية بخير، هم خير أجناد الأرض، وتحية خاصة لجدي قائد الضربة الجوية وبطل الحرب والسلام".



توفى الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، عن عمر يناهز الـ 94 عاما، عقب صراع مع المرض.

وترصد"الدستور"حكاية آخر ثلاث صور لمبارك.

حسني مبارك

"روب وسرير"

في 3 فبراير، نشر عمر علاء مبارك عبر حسابه الخاص في "إنستجرام"، آثر الأزمة الصحية الأخيرة التي تعرض لها والده ودخل بسببها المستشفى، صورة مع جده.

حسني مبارك

"ظهور على اليوتيوب"

في 15 أكتوبر، خرج الرئيس الأسبق مبارك لأول مرة متحدثا عن بعض ذكرياته عن حرب أكتوبر المجيدة في عام 1973، عبر «يوتيوب».

حسني مبارك