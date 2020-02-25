رئيس «القاهرة الجديدة»: مياه الأمطار تحت السيطرة ومتابعة لحظية من الوزير

أكد المهندس جمال طلعت القائم بأعمال رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات لشئون المدن الجديدة، إن الوضع في كل مناطق القاهرة الجديدة تحت السيطرة، حيث تم التخلص من كل كميات مياه الأمطار التي سقطت بغزارة أمس، قبل فجر اليوم، غير أن هناك استعدادات على أكمل وجه لاستقبال أي أمطار متوقع سقوطها.وأوضح طلعت للدستور، أن هناك غرفة عمليات مركزية، برئاسة المهندس عبدالمطلب ممدوح نائب الوزير، وعضوية عدد من قيادات الهيئة، داخل جهاز مدينة القاهرة الجديدة، لإدارة التخلص السريع من أي هطول للأمطار، في حيز القاهرة الجديدة والمدن المحيطة، وأدارت التخلص من أمطار أمس كما تأكدت من جاهزية المعدات والعمال بخلاف التأكد من جاهزية المحطات والبالوعات.وأشار القائم بأعمال رئيس جهاز القاهرة الجديدة إلى أن جهاز المدينة تمكن من تجهيز بالوعات الصرف في شتى أرجائها خلال العامين الماضيين، إلى جانب تجهيز مولدات الكهرباء لعدم توقف المحطات في حال انقطاع التيار الكهربائي، إضافة إلى تجهيز 20 معدة على أعلى مستوى من الكفاءة من بينها سيارتين متخصصتين في شفط مياه السيول خاصة ذات الأقطار الكبيرة، وسيارات أخرى متنوعة المهام سواء تسليك أو شفط إلى جانب باقي المعدات.وأضاف أن هناك تواصل مستمر من قبل الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان مع فريق غرفة العمليات برئاسة المهندس عبدالمطلب ممدوح نائب الوزير، لمتابعة الوضع لحظيًا والوقوف على آخر مجريات الأمور، إلى جانب تواصل غرفة عمليات رئاسة الوزراء، غير أن هناك نحو 150 عاملًا متواجدين بالشوارع على مدار الساعة ليلًا ونهارًا، معهم عمال شركات الصيانة، ومرور قيادات الجهاز والتواصل معهم بشكل لحظي.وتابع طلعت في توضيحه أن سبب تراكم كميات المياه يرجع إلى عدم استيعاب الكميات ذات الأقطار الكبيرة لحظيًا، ولكن خلال ساعتين على الأكثر تم التخلص من كل الكميات من خلال الجاهزية التي أعدها الجهاز بدعم الهيئة، إضافة إلى جاهزية القابضة للشرب والصرف للدعم في حال الاحتياج.ونفى طلعت صحة ما يردده البعض بأن موقع مدينة القاهرة الجديدة في مقابلة مخر سيول يعرضها لتكدس مياه الأمطار، موضحًا أن كل مدينة يوجد على حدودها مخرات سيول، وهو أمر لا علاقة له بتواجد أمطار داخل المدن، حيث تعني مخرات السيول بتجميع مياه السيول من الجبال وصرفها في النيل وكلها مجهزة لهذا الأمر على حدود كل المدن الجديدة وليس القاهرة الجديدة فقط وتقوم بدورها على أكمل وجه.